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Чувакин Сем. Матвеев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Чувакин Сем. Матвеев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Нолинский уезд, Немской

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