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Грищенко Яков Федорович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Грищенко Яков Федорович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Смоленская губерния, Духовщинский уезд, Пречистенская, Ст. Сережков.

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