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Бильзяков Порфирий Терентьевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бильзяков Порфирий Терентьевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Симбирская губерния, Буинский уезд, Городищенская, с.Б.-Аксы.

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