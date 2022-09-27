Батьянов Григ. Павл. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБатьянов Григ. Павл.

Батьянов Григ. Павл.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Батьянов Григ. Павл.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Нижегородская губерния, Нижегородский уезд, Безводинская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.