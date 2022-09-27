Сальков Як. Ильин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСальков Як. Ильин

Сальков Як. Ильин

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сальков Як. Ильин
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Самарская губерния, Ставропольский уезд, Новобуянской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.