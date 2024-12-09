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Петрушов Дмитрий Тимофеевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Петрушов Дмитрий Тимофеевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Саратовская губерния, Аткарский уезд, Богородская, с. Морец

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