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Кронлин Ян Фридр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кронлин Ян Фридр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курляндская губерния, Гольдингенский уезд, д. Франьзбур

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