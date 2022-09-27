Сельцов Иван Митрофанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСельцов Иван Митрофанович

Сельцов Иван Митрофанович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сельцов Иван Митрофанович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Смоленская губерния, Дорогобужский уезд, Поломовская, д. Лабынская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.