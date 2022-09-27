Фокин Степан Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФокин Степан Трофимович

Фокин Степан Трофимович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Фокин Степан Трофимович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Смоленская губерния, Духовщинский уезд, Шеляковская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.