Остросов Зах. Ив. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОстросов Зах. Ив.

Остросов Зах. Ив.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Остросов Зах. Ив.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Екатеринославская губерния, Курская губерния, Грайворонский, Бормсовск. Борисовк.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.