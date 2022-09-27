Клевсов Иван Зах. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлевсов Иван Зах.

Клевсов Иван Зах.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Клевсов Иван Зах.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тамбовская губерния, Лебедянский уезд, Черепян., Белитов. двор.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.