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Висков Алексей Конст.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Висков Алексей Конст.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Нижегородская губерния, Семёновский уезд, Дроздовская

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