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Игнатьев Егор

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Игнатьев Егор
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Кубанская область, (Терская обл) гор., Моздок

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