Шустерман Иосиф Лейзеров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШустерман Иосиф Лейзеров

Шустерман Иосиф Лейзеров

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шустерман Иосиф Лейзеров
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ковенская губерния, Вилькомирский уезд, Святост

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.