Иментиев Игнат Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИментиев Игнат Григорьев

Иментиев Игнат Григорьев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Иментиев Игнат Григорьев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Уржумский уезд, Русск. Соб.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.