Павлов Никита Аксент. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавлов Никита Аксент.

Павлов Никита Аксент.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Павлов Никита Аксент.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тамбовская губерния, Козловский уезд, Никольской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.