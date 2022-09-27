Близниченко Мих. Ант. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлизниченко Мих. Ант.

Близниченко Мих. Ант.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Близниченко Мих. Ант.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Таврическая губерния, Феодосийский уезд, с. Кут

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.