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Пискунов Иван Тимофеевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Пискунов Иван Тимофеевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Олонецкая губерния, Вытегорский уезд, Тихманская, д. Мочевское

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