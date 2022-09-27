Мироненко Афанасий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМироненко Афанасий Андреевич

Мироненко Афанасий Андреевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мироненко Афанасий Андреевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Змеиногорский уезд, д. Кмитчихи

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.