Шихов Семе Автономов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШихов Семе Автономов

Шихов Семе Автономов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шихов Семе Автономов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Орловский уезд, Камешницкой вол.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.