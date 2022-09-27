Касицын Петр Степ. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКасицын Петр Степ.

Касицын Петр Степ.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Касицын Петр Степ.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Моршанск., с. Тетер.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.