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Комаров Степан Фил.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Комаров Степан Фил.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Саратовская губерния, Саратовский уезд, Широкинская, д. Идолги

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