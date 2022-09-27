Резажченко Николай Гордеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРезажченко Николай Гордеев

Резажченко Николай Гордеев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Резажченко Николай Гордеев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Воронежская губерния, Острогожский уезд, д.Корниловская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.