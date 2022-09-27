Беляев Федор Ильич. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБеляев Федор Ильич.

Беляев Федор Ильич.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Беляев Федор Ильич.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Орловская губерния, Дмитровский уезд, Болконской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.