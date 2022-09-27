Степков Тимоф. Лукьян. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепков Тимоф. Лукьян.

Степков Тимоф. Лукьян.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Степков Тимоф. Лукьян.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Могилёвская губерния, Гомельский уезд, Чеботовичской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.