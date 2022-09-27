Латышов Григ. Захар. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛатышов Григ. Захар.

Латышов Григ. Захар.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Латышов Григ. Захар.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Фатежский уезд, Миленинской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.