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Вантеев Мих. Мих.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Вантеев Мих. Мих.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Нижегородская губерния, Княгининский уезд, Островск. Перлетиха

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