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Харава Висарион Сысоевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Харава Висарион Сысоевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Кутаисская губерния, Сенакский уезд, об-ва Наконяки

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