Журавлев Степан Гаврилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖуравлев Степан Гаврилов

Журавлев Степан Гаврилов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Журавлев Степан Гаврилов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Нижегородская губерния, Лукояновский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.