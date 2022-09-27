Шангиреев Гали Султан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШангиреев Гали Султан

Шангиреев Гали Султан

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шангиреев Гали Султан
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Самарская губерния, Бугурусланский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.