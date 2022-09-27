Козлов Евдоким Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозлов Евдоким Максимович

Козлов Евдоким Максимович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Козлов Евдоким Максимович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уфимская губерния, Белебеевский уезд, Новошаховская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.