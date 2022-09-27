Лавриненко Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛавриненко Владимир Иванович

Лавриненко Владимир Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Лавриненко Владимир Иванович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Пирятинский уезд, Яготинская в. и с.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.