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Беляев Зосим Алексеевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Беляев Зосим Алексеевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Сапожковский уезд, Канино

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