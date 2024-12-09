Опошняк Федор Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОпошняк Федор Александрович

Опошняк Федор Александрович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Опошняк Федор Александрович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Полтавский уезд, Васильевской, с. Опошнян.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.