Варшавский Лейба Меплахов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВаршавский Лейба Меплахов

Варшавский Лейба Меплахов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Варшавский Лейба Меплахов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Кременчугский уезд, г. Градижск

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.