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Марченко Лазарь Спиридонов.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Марченко Лазарь Спиридонов.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Екатеринославская губерния, Александровский уезд, Гуляйпольской вол., с. Гуляйполе

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