Луковьяненко Андрей Осипов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛуковьяненко Андрей Осипов

Луковьяненко Андрей Осипов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Луковьяненко Андрей Осипов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Самарская губерния, Новоузенский уезд, д. Герд.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.