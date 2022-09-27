Тарасов Тимоф. Гавр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТарасов Тимоф. Гавр.

Тарасов Тимоф. Гавр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Тарасов Тимоф. Гавр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Воронежская губерния, Валуйский уезд, Бѣлоколодезской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.