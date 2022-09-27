Гриценко Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГриценко Александр Михайлович

Гриценко Александр Михайлович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гриценко Александр Михайлович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Сумский уезд, Сумской, В.-Бобрик., д. Гребенник.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.