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Чернышевский Дмитрий Роман

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Чернышевский Дмитрий Роман
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Минская губерния, Мозырский уезд, с. Лясковицы.

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