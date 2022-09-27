Краснобородко Федор Устинов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКраснобородко Федор Устинов

Краснобородко Федор Устинов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Краснобородко Федор Устинов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Каменской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.