Остапенко Григ. Дм. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОстапенко Григ. Дм.

Остапенко Григ. Дм.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Остапенко Григ. Дм.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Сумский уезд, Ястребенской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.