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Петров Андрей

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Петров Андрей
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Псковская губерния, Псковский уезд, Палхинск., д. Сужево.

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