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Симуллин Максим Симулович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Симуллин Максим Симулович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Казанская губерния, Цивильский уезд, с. Алдиярово

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