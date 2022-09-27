Гирля Николай Антон. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГирля Николай Антон.

Гирля Николай Антон.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гирля Николай Антон.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Елисаветградский уезд, Панчевская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.