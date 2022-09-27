Филин Куз. Сем. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилин Куз. Сем.

Филин Куз. Сем.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Филин Куз. Сем.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тульская губерния, Новосильский уезд, Березовской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.