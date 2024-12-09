Сухина Арт. Кузьм. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСухина Арт. Кузьм.

Сухина Арт. Кузьм.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сухина Арт. Кузьм.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Константиноградский уезд, Берестовская в. с. Кирилловка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.