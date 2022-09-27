Перерва Исид. Влад. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПерерва Исид. Влад.

Перерва Исид. Влад.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Перерва Исид. Влад.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Александрийский уезд, Глинская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.