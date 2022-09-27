Сошинков Дм. Вас. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСошинков Дм. Вас.

Сошинков Дм. Вас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сошинков Дм. Вас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Шадринский уезд, Бокланской, Долгов

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.