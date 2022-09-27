Костюк Степ. Евс. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКостюк Степ. Евс.

Костюк Степ. Евс.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Костюк Степ. Евс.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Хотинский уезд, Романкоуцкой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.